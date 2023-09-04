Ердоган і путін почали переговори в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув у Сочі для двосторонніх переговорів зустрічі з російським диктатором володимиром путіним.

Турецьке видання TRT Haber повідомляє, що візит Ердогана до рф триватиме лише один день, пише УНІАН.

Переговори вже розпочались у Зеленій залі корпусу Імперіал сочинського санаторію русь.

На спільній з Ердоганом зустрічі з пресою президент країни-агресора заявив, що їм «є про що поговорити з погляду забезпечення безпеки у регіоні».

«Звичайно, не залишимо без уваги питання, пов’язані з українською кризою», – заявив диктатор.

The New York Times зазначає, що зустріч відбувається на тлі міжнародних закликів відновити Чорноморську зернову ініціативу (“зернову угоду”), що дозволяла Україні експортувати продовольство Чорним морем в умовах повномасштабної війни.

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