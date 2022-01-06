Франция бьет рекорды по количеству заболевших коронавирусом и усиливает карантин

Французский парламент одобрил новые предложения правительства по карантинным ограничениям в связи с распространением COVID-19, сообщает ukrinform.ua со ссылкой на France24.

Напомним, 5 января во Франции зафиксировали 332 252 новых случая заболевания COVID-19, что стало новым рекордом для страны и самым высоким суточным приростом заражений в Европе, говорится в сообщении The Associated Press.

За новые ограничения проголосовали 214 депутатов парламента, 93 – против, 27 воздержались. Правительство Макрона планирует, что новые ограничительные меры вступят в силу 15 января, но отмечается, что могут быть задержки, поскольку эти меры еще предстоит одобрить Сенату.

СМИ отмечает, что согласно этому постановлению всем гражданам старше 12 лет нужно будет показывать COVID-сертификат на входе в рестораны, бары и заведения культуры, а также в междугородний транспорт. Также необходимо будет подтвердить именно вакцинацию, поскольку отрицательного теста на COVID уже не будет достаточно.

Как сообщал «Укринформ», Франция стала шестой страной в мире, где было зафиксировано более 10 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии.