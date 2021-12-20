Две области Украины остаются в «красной» зоне

Волынская и Запорожская области продолжают оставаться в «красной зоне», в то время как остальные уже ее покинули или сделают это в ближайшее время. Об этом на брифинге в понедельник, 20 декабря, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что лишь эти две области не выполняют условия выхода из «красного» уровня эпидемической безопасности.

«Сегодня в Украине эпидситуация гораздо лучше, чем в европейских странах. По состоянию на сегодняшний день только две из 25 областей Украины не выполняют условия выхода из «красного» уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из «красного» уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций», — сказал Ляшко.

В то же время, он напомнил об угрозе нового варианта Омикрона, который обнаружен уже в более чем 90 странах, в том числе и Украине.

Ляшко отметил, что возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока еще не выяснены.

Напомним, двумя днями ранее Ляшко сообщил, что штамм Омикрон уже в Украине. Его обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже инфекционист выразила убеждение, что Омикрон уже давно в Украине, просто выявили его лишь сейчас.

Источник: Корреспондент