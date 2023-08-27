У Далласі зафіксовано рекордну спеку: в США триває палюче літо

За даними Національної метеорологічної служби, в суботу в районі Далласа/Форт-Ворта було зафіксовано ще один рекордно високий температурний день, оскільки попередження про спеку поширюються від узбережжя Мексиканської затоки до південного сходу США.

За даними Національної метеорологічної служби, температура в цьому районі сягнула 110 градусів за Фаренгейтом (43.3 за Цельсієм), побивши на чотири градуси попередній рекорд для цієї дати, встановлений у 2011 році, повідомляє New York Post.

За словами метеорологів, очікується, що купол спеки, який стоїть над штатом з червня, незабаром покине територію.

Попередження про надмірну спеку діяли на більшій частині східного Техасу, більшій частині Луїзіани і Міссісіпі, а також в Арканзасі, Теннессі, Міссурі, Кентуккі, Іллінойсі та Флориді-Панхендл.

Пікові показники теплового індексу очікуються на рівні 119- 120 градусів за Фаренгейтом (48 градусів за Цельсієм) по всій території.

Історична хвиля спеки охопила також частини штатів Міссісіпі та Луїзіана.

Міська влада заявила, що високі температури створюють навантаження на міську систему водопостачання, оскільки через неї щодня проходить додатково чотири мільйони галонів води.

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