Реконструкция улицы Академика Павлова: автобусы №212э и 266э изменят маршруты

14 июля 2020 г. 16:06
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С 15 июля с 8:00 до 24:00 20 августа движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет запрещено из-за реконструкции ул. Академика Павлова.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Бучмы, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Героев Труда и др.

В связи с этим также с 8:00 15 июля до 24:00 20 августа автобусы №212э, 266э изменят маршруты и конечные остановки:

- ул. Героев Труда - ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи», конечная остановка автобуса №208э);

в обратном направлении:

- ул. Героев Труда и далее по маршруту. 

 

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