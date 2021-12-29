Инспектор налоговой службы попался на взятке в 10 тысяч долларов: материалы дела направлены в суд

10 тысяч долларов от частного предпринимателя требовал главный государственный инспектор Главного управления Государственной налоговой службы Украины в области, сообщает харьковская облпрокуратура. По данным следствия, налоговик обещал, что зарегистрирует для участия в аукционе по продаже находящихся в налоговом залоге зданий доверенное лицо предпринимателя. Инспектор отметил, что победителем торгов станет именно это подставное лицо, и в дальнейшем имущество перейдет в собственность предпринимателя.

Кроме того, налоговик сообщил, что в случае невыполнения его требования указанные здания будут проданы на аукционе другим лицам.

Деньги за «услуги» инспектора предприниматель передавал по частям. Всего чиновник успел получить 6,5 тысячи долларов США.

Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области. Областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора ГУ ГНС в области по факту получения неправомерной выгоды, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).