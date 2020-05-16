170-килограммовый воспитанник Харьковского зоопарка отметил четырехлетие

16 мая 2020 г. 18:21
Источник: УНИАН
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Тигр Елисей в Харьковском зоопарке отпраздновал свое 4-летие. Работники заведения в честь особого дня устроили воспитаннику фотосессию. Фотографии с мужественным Елисеем опубликованы на странице зоопарка в Facebook.

Елисей прибыл в зоопарк еще 7-месячным тигренком в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. «Сейчас он уже не пугливый котенок, а величественный тигр. Когда к вольеру приближается человек, это очень заинтересовывает нашего любимца. Но если раньше Елисей осторожно рассматривал гостя, то сейчас всем своим видом демонстрирует, что он здесь хозяин», – отметили в заведении.

За время пребывания в Харьковском зоопарке вес Елисея увеличился почти в 6 раз и составляет примерно 170 кг.

 

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