Эксперт рассказала, как похудеть к лету за месяц (видео)

За месяц можно сбросить от трех до пяти килограммов, если следовать нескольким правилам, рассказала эксперт по здоровому образу жизни Мария Вывенка. Она дала несколько практических рекомендаций и предупредила, что не стоит худеть слишком активно.

"Не нужно пытаться за один месяц сбросить все, что вы наедали в течение 8-9 месяцев, с прошлого лета. Это очень опасно, можно навредить своему здоровью", - подчеркнула она.

По данным эксперта, за 30 дней без вреда для здоровья можно сбросить от 3 до 5 кг. Людям, у которых лишний вес составляет 10-20 кг, понадобится несколько месяцев.

Чтобы похудеть к лету, она советует постепенно вводить физические нагрузки, отказываться от сахара и мучных изделий.

А вот тратить деньги и время на посещение спортзала совсем необязательно.

"Для занятий спортом достаточно тебя и пола, - уверена эксперт. - Для простого похудения вполне хватит домашних тренировок, пробежек на улице или велосипеда".

Говоря о комплексе необходимых упражнений, она вспомнила обязательную разминку. Убрать лишние сантиметры помогут прыжки на месте, со скакалкой, приседания, упражнения на пресс. Кстати, многое из них можно делать и в офисных условиях.

Но сообщила специалист и не очень хорошую новость.

"Чем больше вес, тем быстрее ее можно снять. Девушки, которых какие-то отдельные нюансы фигуры не устраивают, худеют медленнее, чем люди с откровенно лишним весом", - предупредила Мария Вывенка.

При этом она порекомендовала не сидеть на диетах, а перейти на правильное питание, где себя не нужно ограничивать в калорийности продуктов, а где эта калорийность будет наполнена правильными продуктами. К примеру, это мясо, рыба, овощи, фрукты. Без бутербродов на перекус и тому подобного.

"Таким образом, за первые 7-10 дней вы уже сбросите один-два килограмма. Потому что выйдет вся лишняя вода, которая задерживается из-за обилия соленого, сладкого. И уже будет очень хороший эффект", - заверила эксперт.