Индонезия закрывает границы для иностранцев из-за нового коронавируса

28 декабря 2020 г. 17:30
Источник: РБК-Украина
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Правительство Индонезии приняло решение о закрытии границ страны для иностранных туристов из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.

Запрет на въезд в страну вступает в силу с 1 января и продлится две недели.

Об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает Reuters.

На прошлой неделе Индонезия ввела запрет на въезд в страну всем гражданам, которые прибывают из Великобритании, а также ужесточила правила для туристов из Европы и Австралии.

Новые ограничения будут касаться всех иностранных граждан, кроме высокопоставленных государственных чиновников.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен британскими учеными. Мутировавший вирус стал стремительно развиваться в декабре. Из-за этого десятки стран закрыли свои границы для Великобритании.

 

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