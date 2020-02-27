Как выполняется раскрутка сайта в поисковых системах: основные этапы®

27 февраля 2020 г. 15:32
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Продвижение сайта в поисковиках – сложный и кропотливый процесс. По сути, эта работа может выполняться бесконечно, ведь всегда найдется что улучшить. Хотя по большей части все зависит от 2 вещей: бюджета и желания клиента продолжать.

Прежде чем заказывать данную услугу, вы должны хотя бы примерно понимать, как она выполняется, и какие результаты дает. Поэтому ниже мы рассмотрим основные этапы, которые выполняются во время продвижения сайта.

Внутренняя оптимизация

Продвижение сайта в поисковых системах  всегда начинается с внутренней оптимизации. Что это? В данном случае выполняются работы по «причесыванию» сайта. Прежде чем продвигать в поисковиках, веб-ресурс нужно подготовить:

  • нарисовать красивый дизайн;

  • разработать простую и понятную структуру;

  • наполнить контентом;

  • грамотно оптимизировать под собранную семантику.

Когда пользователи заходят на сайт – они оценивают его по всем параметрам: насколько красивый у него дизайн, насколько удобная структура и т.д. Если им что-то не понравится – они просто уйдут, благо других веб-ресурсов в сети предостаточно. Для того чтобы минимизировать количество таких случаев и выполняются работы по внутренней оптимизации.

Внешняя оптимизация

Когда все работы по сайту окончены – приступают к внешней оптимизации. В данном случае основной акцент делается на репутации площадки. Поскольку она создана относительно недавно (а «молодыми» считаются все веб-ресурсы возрастом менее 1 года) – о ней никто не знает. Именно это и нужно исправлять.

Для решения данной проблемы закупают ссылки на сторонних площадках. Или, проще говоря, размещают рекламные статьи на авторитетных блогах и сайтах с проставлением ссылки на ваш веб-ресурс. Так пользователи постепенно будут узнавать о вас, что положительно скажется на общем трафике.

Для поисковиков же реальные переходы по ссылкам говорят о том, что сайт людям нравится. И при наличии других положительных факторов они могут дать ему более высокие позиции в выдаче.

Продвижение в соцсетях

Также помимо сайта обязательно создаются сообщества в популярных социальных сетях:

  • Twitter;

  • Facebook;

  • Instagram.

Зачем? Дело в том, что поисковики отслеживают так называемые социальные сигналы (лайки, репосты, комментарии). И при большом их количестве улучшают позиции сайта, ведь это явно говорит о том, что он пользователям нравится.

Для самой же компании наличие сообщества в соцсетях позволяет напрямую общаться с аудиторией, отвечать на ее вопросы, повышать лояльность к бренду, подогревать интерес к своим товарам или услугам. В общем, здесь можно решать множество задач.

Заключение

Вот так вкратце происходит процесс раскрутки сайта в поисковых системах. Конечно, каждый отдельный этап можно разбить на множество дополнительных этапов, ведь работы там выполняется очень много. Но если смотреть глобально, то картинка получится примерно такой.

 

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