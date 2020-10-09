Как заказать уголь для кальяна и потом им правильно пользоваться? Дельные советы от Felix Shop®

Кальян – это один из прекрасных вариантов для отдыха в компании или в одиночестве. Просто для этого нужно иметь все необходимое. Это касается не только самого кальяна. Должного внимания заслуживает и уголь.

Если он будет плохим, то совершенно не годится для использования. Естественно не получите никакого удовольствия от процесса курения. Это же касается и тех моментов, когда будете разжигать угли. Если это сделать неправильно, никакого удовольствия. Так вы только его испортите и придется в срочном порядке заказать уголь для кальяна, который резко закончился.

Чтобы такого не произошло, Felix Shop напомнит несколько простых правил, как правильно разжигать и потом наслаждаться процессом.

Какие тонкости необходимо помнить?

Когда будете непосредственно приступать к процессу, четко подумайте, какой вид углей используете. Просто от этого зависят некоторые тонкости. В связи с этим уточним основные разновидности топлива, чтобы четко разобраться в процессе розжига.

Кокосовый

Это полностью натуральный продукт, который пользуется особым спросом. Его считают довольно дорогим, но это все благодаря таким особенностям разжигания:

максимально быстрый розжиг;

длительный период тления;

выделение огромного количества тепла;

исключается вероятность перегорания.

Такими углями максимально просто пользоваться. С этим даже справится новичок.

Древесный

Еще один уголь натурального происхождения. Он приглянулся пользователям за то, что его изготавливают из разной древесины. Если говорить о самых популярных вариантах, то можно выделить ореховый, лимонный, из оливковых или виноградных косточек.

Если говорить о процессе горения, то такие угли прекрасно дают оптимальную температуру. Только есть одно условие – нужно вовремя переворачивать и не передерживать. В противном случае угли быстро превратятся в пепел.

Химический

Это современная замена натуральным продуктам. Такой уголь делают из селитры и сухого спирта, который разжигают направленным потоком пламени. На этот процесс потратите минимум времени. Но стоит помнить еще о других тонкостях:

низкая температура горения;

быстрое сгорание;

много искр;

возможное присутствие посторонних привкусов.

Такой вариант используйте только в крайних случаях.

Электронный

Это нагревательные приборы конической формы, которые необходимо надеть на чашу. Здесь внутри есть нагревательный элемент в форме спирали, подключенный к электросети. Что касается принципа работы, можно отметить такие моменты:

минимум времени на разогрев;

прекрасная поддержка необходимой температуры.

С особенностями углей разобрались. Теперь скажем несколько слов о способе розжига. С химическими или электронными будет минимум хлопот. Что касается натуральных, для их розжига нужен постоянный доступ к открытому огню. Для этого используют электро или газовую плитку, газовую горелку или костер.

Во время всех этих манипуляций будьте предельно осторожными. Не забывайте периодически переворачивать угли щипцами для равномерного прогрева.

Придерживайтесь элементарных правил и тогда сможете постоянно наслаждаться приятным курением, а Felix Shop станет прекрасным помощником и советчиком.