Необычные вегетарианские блюда для праздничного стола — рецепты от Blog Metro®

С приближением Нового Года наступает пора вплотную задуматься о праздничном столе. Тем, кто придерживается вегетарианской философии, придумать интересные блюда для праздника несколько сложнее. Нужно подобрать такие рецепты, чтобы новогодний стол был одновременно красивым, разнообразным и питательным — и не оставил бы после себя чувства разочарования.

Блог компании Метро на странице https://blog.metro.ua/ru/blyuda-dlya-vegetaryantsev-top-5-ydej-na-kazhdyj-den-y-prazdnychnyj-stol/ готов поделиться необычными праздничными рецептами для вегетарианцев. Организовать праздничный стол без использования животных продуктов вполне реально — причем разнообразием он не уступит обычному столу.

Овощной суп с чечевицей и тыквенными семечками

Даже в праздник очень полезным и приятным окажется горячий суп, который утолит аппетит и окажет согревающее действие. Из простых продуктов можно приготовить следующее первое блюдо:

в кастрюле или толстодонном сотейнике на оливковом масле слегка поджаривают по 2 измельченных луковицы и морковки;

когда овощи приобретут золотистый оттенок и размягчатся, добавляют немного овощного бульона и засыпают 3 картофелины, порезанные мелкими кубиками;

к блюду добавляют горсть промытой зеленой чечевицы.

В овощном бульоне суп отваривают на слабом огне до полной готовности, время от времени снимая пробу. Незадолго до того, как выключить огонь, суп солят по вкусу и добавляют любимые специи — например, паприку или мяту. Слегка остывший суп заливают в блендер и превращают в однородное пюре, а затем заливают 100 мл миндального молока и добавляют пригоршню тыквенных семян.

Суп получается одновременно питательным и легким. А его польза для организма неоспорима — из овощей и чечевицы можно получить большую часть необходимых веществ.

Праздничный овощной торт

При составлении новогоднего меню можно приготовить вегетарианский торт — и заменить им не только обычный сладкий десерт, но и стандартные салаты. Собирают торт на традиционном слоеном тесте, приготовленном самостоятельно или купленном в магазине.

Прежде всего необходимо подготовить постный соус, которым нужно будет промазать слои торта. Делают его так:

к 100 мл растительного рафинированного масла добавляют 1 чайную ложку горчицы;

вносят 2 большие ложки лимонного сока;

добавляют половину чайной ложки сахара;

кладут столько же соли.

По мере добавления ингредиентов соус взбивают венчиком до однородности.

Когда соус будет готов, понадобится натереть на терке по 3 штуки вареной свеклы и картошки, а также 2 вареные морковки, зеленый лук и 1 луковицу. Овощи перемешивают между собой и начинают выкладывать слоями на промазанное соусом тесто, формируя торт нужной высоты. После того, как блюдо будет полностью собрано, его украшают сверху зернышками свежего граната и подают на стол.

Необычные блюда на праздничном столе могут понравиться не только поклонникам вегетарианства, но и тем, кто придерживается обычного рациона питания. Главное — блюда остаются вкусными и очень полезными, поэтому служат украшением застолья и привлекают к себе внимание.