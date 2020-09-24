По кличке Красавчик: в Харькове в частном домовладении живет лев

В одном из частных домовладений в Харькове живет лев по кличке Красавчик. Как рассказал его хозяин, харьковский бизнесмен, меценат и доктор Саид Джавид, с детства его питомец отзывается именно на это слово, потому что именно через него он чувствует любовь хозяина к себе.

«Лев у меня с самого рождения. Когда ему была ровно неделя, он впервые открыл свои глаза и увидел меня. С тех пор я для него, как мама и как папа - родной . Ручным он стал благодаря доверию ко мне. Я для него - авторитет. У него даже не выражен инстинкт хищного зверя. Если б он изначально с мамой был даже 2 месяца, его было бы тяжело приручить», - рассказал харьковчанин.

Круглосуточно за Красавчиком ухаживают 2 человека. Иногда к нему приезжает дрессировщик из-за границы. Красавчик официально зачипован, вакцинирован в своё время, имеет паспорт и проходит регулярное обследование.

«Прихожу с работы, Красавчик встречает меня с любовью, теплом и заряжает большим количеством позитивной энергии. На выходных мы с ним бываем за городом, так как обычно он с 22:00 до 6:00 гуляет по территории дома и находится под наблюдением датчиков, видеонаблюдений, модернизированной охранной системы», - рассказывает его хозяин. По его словам, Красавчик заменяет несколько охранников.

Конечно, есть у льва и свой собственный вольер, по размеру он больше, чем стандарт. В нём находится его кухня, спальня и даже трон и водопад с бассейном.

Хозяин хищника отмечает, что старается не показывать людям льва в городе, так как мало кто может принять это.

«Не нужно бояться животных, нужно бояться людей. Конечно же, я его не боюсь. Он меня принял за родного с самого детства, когда я поил его молоком из бутылки», - рассуждает мужчина.

Также он поведал, чем питается Красавчик: за день лев съедает 7кг свежего мяса. Периодически питается рыбой и курицей, а по воскресеньям у него - разгрузочный день. А еще он любит есть прямо из рук.

В детстве Красавчик весил всего 2,2кг. На сегодняшний день его вес достиг 270 кг.

«Он очень характерный, добрый и ласковый. Благодаря ему, я могу понять, кто есть кто. Он сразу чувствует, что у человека внутри и какой он», - подытожил харьковчанин.