Сланцевый отделочный камень – презентабельный вид и эффективная защита зданий®

Использование натуральных материалов – эффективный способ наружной отделки зданий. Покрытие кровли и облицовка фасада прочным и долговечным природным сланцем обеспечивают постройке не только презентабельный вид, но и надежную защиту от климатических явлений.

Характеристики и свойства природного материала

Натуральный сланец имеет горное происхождение. Он состоит из минералов, образовавших прочное соединение под действием критических температур. Материал имеет свойство расслаиваться на пластины, хорошо поддающиеся обработке. Это позволяет формировать из него плашки различных форм и размеров. Параметры сланцевых плиток и способы укладки каменной облицовки можно детально рассмотреть в наглядном каталоге https://klinker-stone.com.ua/katalog-tovarov/naturalnyj-kamen/slanets-cut/.

Форматы сланца, предлагаемые производителями, позволяют облицевать камнем поверхность любой конфигурации. Структурные вкрапления слюды, кварца, известняка повышают защитные характеристики материала, не оказывая влияния на его однородность и цвет. Сланцевые пластины обладают огнеупорностью, низкой теплопроводностью и 100% гидроизоляцией. Это свойства, необходимые для качественной наружной облицовки.

Преимущества сланцевой отделки

Важным достоинством натурального стройматериала является возможность его использования на сложных конструкциях прямоугольной, округлой или куполообразной формы. Кроме того, применение сланцевой плитки имеет еще целый ряд эксплуатационных преимуществ:

отделочный материал не теряет внешних характеристик от влияния осадков, температурных перепадов и воздействия ультрафиолета;

стойкость к механическим и даже ударным нагрузкам сводит к минимуму необходимость проведения ремонтных работ в период всего срока службы;

материал обеспечивает хорошую водостойкость, звуко- и теплоизоляцию отделки, препятствует распространению открытого огня при пожаре;

при соблюдении правил монтажа облицовка может служить несколько десятков лет.

Сланец – это полностью натуральный и экологичный материал, который применяют не только для наружной отделки или ландшафтных операций, но и для дизайна помещений.

Особенности выбора и применения каменной плитки

При выборе сланца для проведения внешних отделочных работ важно обратить внимание на несущие возможности покрываемой поверхности. На рынке природных стройматериалов представлен сланец испанского, индийского, бразильского и китайского производства. Он разнится по весовым и техническим параметрам.

Импортеры сланцевой плитки представляют в Украине стройматериалы от мировых производителей, ассортимент которых может обеспечить реализацию любого проекта. Специалисты компании-поставщика оказывают помощь в проведении расчетов весовой нагрузки и подборе сланца, оптимально соответствующего по стоимости и формату требованиям определенной конструкции.