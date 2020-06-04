Телепремия BAFTA: сериал "Чернобыль" получил 14 номинаций

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной премии BAFTA в телевидении (BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards). Как сообщается на сайте премии, абсолютным лидером по количеству номинаций стал сериал «Чернобыль».

Сериал совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил наибольшее количество номинаций на премию BAFTA 2020 на телевидении, попав в шорт-лист в 14 категориях.

«Чернобыль» номинировали, в частности, в следующих основных категориях, таких как: лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек.

У сериала «Корона» от Netflix - 7 номинаций, среди которых такие основные категории, как лучший драматический сериал, лучшая мужская роль второго плана (Джош О'Конор) и женская роль второго плана (Хелена Бонэм Картер).

Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.

Как сообщалось, премия BAFTA на телевидении - ежегодная награда, которая вручается Британской академией телевидения и киноискусства с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения. Премия является аналогом американской награды Эмми.

«Чернобыль» (Chernobyl) - пятисерийный британско-американский мини-сериал, был создан и написан Крэйгом Мезином и срежиссирован Юганом Ренком.

Премьера исторической драмы совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic состоялась 6 мая 2019 года.

События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.

"Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".