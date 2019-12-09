В Турции ввели налог для туристов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Документ опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает в понедельник, 9 декабря, издание TourismGuncel.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей.

Ранее в Турции обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1% до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Оба новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить их доходы. Также, по их мнению, новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 гг.

Напомним, за первые десять месяцев 2019 года Турцию посетили почти 1,5 млн украинцев, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост турпотока из Украины зафиксирован во всех регионах Турции.