В Украину на ближайшие дни идут сильные заморозки

В Украине в ближайшие дни ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ссылаясь на данные синоптиков.

По информации Гидрометцентра, на Левобережной части Украины ночью 12 и 13 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до -5, что соответствует 2 уровню опасности - оранжевому.

При этом отмечается, что в восточных регионах страны заморозки ожидаются и ночью 14 апреля (1 уровень опасности – желтый).