 

Выше неба! Как в Харькове прошло авиашоу

02 сентября 2019 г. 15:57
Автор: Наталья Белокудря
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Так, внимание, от винта!!

Киевлянин Юрий Яковлев демонстрирует первый в Украине электросамолет - «аэропракт». Сконструировал его сам, еще в 1985 году в Самаре. Вдохновил его американец Берт Рутан, известный своими оригинальным подходами к авиамоделированию. Но на тридцать лет пришлось забыть о своей «железной птичке».

 Юрий Яковлев, конструктор электросамолета:

Его пытались даже украсть на цветмет, но оказалось, что он композитный, поэтому крыло, которое было украдено, было кинуто в лесу.

Только в 2015-м электросамолет вернулся домой.  Сначала просто им любовались, а несколько лет назад решили дать вторую жизнь и все-таки запустить в небо.

 Юрий Яковлев, конструктор электросамолета:

Здесь мы его восстановили сначала до музейного состояния, в 2017-м году. Он стал у нашем аэроклубе на почетное место и немного простоял, и потом я подумал - я хочу на нем опять летать.

Конструктор уверяет: пока из Киева в Харьков электросамолет приехал на буксире, но он и его команда работают над усовершенстованием. Их главная задача - придумать, чтобы сил электротяги  хватало на длительные перелеты.

 Юрий Яковлев, конструктор электросамолета:

Вот смотрите, вот это электродвигатель, в нем их два, дублирование происходит - вот это батареи, их две пары, это маленькие батареи.

Дмитрий Файнер – любитель ретро-техники. Гости авиа-шоу смогли увидеть «морскую пчелу» или самолет-амфибию – RS-3 Seabee. Это ветеран американского авиастроения – ему 72 года. Их в мире осталось всего 250 экземпляров.

 Это «боевые раны», он же причаливает,  де-то бахнули его, тут, видите, у него специальный крюк для причаливания,  подплывает к пирсу на волне…

 Но «старичок» может дать фору современным новинкам, уверяет пилот. То, как его собирали, и как он попал в Харьков  - вообще отдельная история.

Дмитрий Файнер, пилот:

 Я обратился к специалистам, которые умеют это делать, они его с Аляски перегнали во Флориду, потом во Флориде отстыковали крылья, погрузили  в контейнер; он приплыл в Одессу, из Одессы, он переехал в Житомир, а из Житомира я прилетел  сюда своим ходом 

Фестиваль «Харьков.авиа.фест» в этом году стал международным – летчики из Польши,  Латвии и Франции прибыли на своих небесных суднах  по приглашению Украины. Всего  больше трех десятков бортов будут выписывать пируэты в небе. Открывают программу самолеты – Л-29 в сине-желтых тонах. В честь дня авиации пилоты показали в небе «тризуб»

Шестичасовая летная программа нон-стоп - изюминка именно харьковского авиа-шоу.

Сергей Филатов, начальник Харьковского аэроклуба им. Гризодубовой:

Мы постарались все сделать так, чтобы люди смогли подойти к этим самолетам, сфотографироваться, возможно, молодежь, кто-то и люди старших лет смогли бы заразиться духом авиации.

В первый день авиа-шоу онлайн продано почти пять тысяч входных билетов.

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