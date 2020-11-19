Выставка «Картины из шкафа»: как харьковчанка создает свои работы из одежды

Платье и носки - основные материалы, которые использует харьковчанка Ирина в своих работах. Идея создания необычных картин у женщины возникла совершенно случайно.

Ирина Бондаренко, автор

Відкрила шафу, і впала ота жовта сукня прямо мені на голову, як три горішка Попелюшки. Вона впала так, і я подумала, що впала, неначе обличчя і шия. Спочатку як гра, просто гра, такий жарт. Подумала - просто побавлюсь цим, я навіть не думала, що це техніка якась, що щось з цього вийде.

Женщина рассказывает, что процесс создания не сложный, но требует творческого подхода. Основа всех картин - желтое платье, с которого все и началось.

Другие вещи подбираются уже под каждый образ отдельно. Автор признается: на создание одной работы иногда может потратить несколько часов, а бывает, ей хватает и десяти минут.

На сегодняшний день коллекция Ирины состоит из пятидесяти работ, которые сейчас представлены на выставке "Картины из шкафа". В своих работах она обычно изображает портреты известных людей, но существуют они недолго.

Ирина Бондаренко, автор

Бо це був момент, ось відбулась якась інсталяція, розмова. Навіть як прийшов персонаж до тебе, ця людина в гості, ми розмовляли, і їй вже потрібно йти. І звісно, я це все потім розбирала і складала в шафу.

А вот посетители выставки остались довольны.

Светлана это событие ждала с нетерпением, женщина признается, что до сих пор ей сложно поверить, что из обычной одежды можно создать картину. Но увиденные работы вдохновили и ее попробовать сделать нечто подобное.

Светлана, посетительница выставки

Це унікальна техніка, із таких простих домашніх речей виходить ось таке мистецтво. І барви, барви оці - вони просто позитиву додають.

Подготовка выставки продолжалась несколько недель, рассказывает организатор. Мужчина, говорит, что был поражен работами Ирины, поэтому уговорил ее сделать выставку. Он считает, что такие произведения нужно увидеть и другим, ведь они обязательно подарят хорошее настроение посетителям

Владимир, организатор выставки

Ми хотіли зробити таку радісну виставку. І оскільки Ірина Бондаренко має такий хист і талант - із звичайних речей робити унікальні речі, то ми вирішили зробити виставку "Портрети із шафи".

Останавливаться на достигнутом Ирина не планирует, а хочет продолжить заниматься любимым делом и создавать новые картины.