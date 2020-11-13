Банкиры спрогнозировали курс доллара в Украине до конца года

Рост эпидемии и усиление карантина может привести к ослаблению гривны до 29 гривен за доллар. Такой прогноз дали опрошенные банкиры, сообщает в пятницу, 13 ноября.

"Перспективы распространения эпидемии и усиления карантинных мероприятий как в Украине, так и в странах-торговых партнерах, сейчас являются важным фактором неопределенности. До конца года не исключен рост до 29 грн/1 доллар, но с оглядкой на то, будет или нет, введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия", - заявил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский.

По его оценкам, укрепление гривны в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США, а также присутствием на рынке нескольких крупных продавцов-экспортеров и выжидательной позицией, которую заняли покупатели.

В то же время директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин отметил, что НБУ продолжает оставаться активным игроком на валютном рынке, в частности, в последнее время он активно выкупает остаток предложения на рынке, не давая курсу укрепиться еще сильнее, поэтому ожидать укрепления до уровня 28 грн/доллар и ниже не стоит.

Финансист прогнозирует в ближайшие недели курсовой коридор на уровне 28,10-28,50 грн за доллар и 29 грн за доллар на конец года.

"По его словам, среди главных факторов укрепления курса гривны после 5 ноября можно выделить продажу экспортерами валютной выручки для уплаты налога на прибыль за третий квартал, а также уменьшение объемов покупки валюты крупными импортерами энергоносителей и электроники в связи с падением спроса в ожидании второй волны коронавируса", - говорится в сообщении.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий ожидает, что к концу года курс будет в интервале 28,5-29 грн за доллар, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн за доллар.

"Глобальных изменений мы не ожидаем: нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ, а компании и банки с иностранным капиталом - выплачивать отсроченные дивиденды за 2019 год; ценовая динамика на основные экспортные товары останется благоприятной", - пояснил эксперт, добавляя, что перспективы введения частичного или полного локдауна остаются высокими.

Напомним, накануне НБУ на пару копеек ослабил курс гривны к доллару установив на пятницу курс 100 долларов США – 2819,63 гривен.