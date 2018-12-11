Харьковский горсовет продолжает продавать помещения за бесценок окружению чиновников - ХАЦ

Управление коммунального имущества и приватизации Харьковского горсовета в ноябре 2018 продало 11 объектов недвижимости общей площадью 1247,6 кв.м. на общую сумму 3,38 млн.грн.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

В ноябре в среднем за 1 кв.м. горсовет получил 2709,5 грн. (В октябре напомним, в среднем за 1 кв.м. - 2480,76 грн.). Об этом стало известно из сообщения КП «Харьковские известия», рассказали в ХАЦ.

Помещения по ул. Шевченко, 60 площадью 204,6 кв.м. приобрело ООО «Эксперт-сервис» по 584,06 тыс.грн. Стоимость 1 кв.м. составила 2854,7 грн. Помещение площадью 262 кв.м. по ул. Шевченко, 28 сейчас продается по 9533,6 грн. за 1 кв.м. То есть, рыночная стоимость 1 кв.м. помещения в этом районе есть в 3,3 раза выше стоимости, по которой горсовет продал частникам помещения, отметили активисты.

По данным антикоррупционного центра, владельцем ООО «Эксперт-сервис» является ООО «Юрэксперт-2005», владельцами, в свою очередь, он является Денис Васильев, Алла Васильева и Екатерина Спицына. Руководителем ООО «Эксперт-сервис» является Валерий Могильник.

Екатерина Спицына является владельцем ООО «Энергосервис ПМК». Валерий Могильник является заместителем директора ООО «Энергосервис ПМК».

Первым основателем и долгое время единоличным владельцем ООО «Энергосервис ПМК» ранее была мать Станислава Косинова, Светлана Косинова.

По данным активистов ХАЦ, Екатерина Спицына известна также как бухгалтер ООО «Харьковский завод строительных материалов «Астор». Среди бенефициаров этого предприятия - также Светлана Косинова.

Помещения по ул Грековской, 17 площадью 8,3 кв.м. приобрело ООО «Укрспецпоставка-М» с 19,2 тыс. Стоимость 1 кв.м. составила 2313,3 грн. Сейчас в этом районе продается помещение по 5785 грн. за 1 кв.м. Это в 2,5 раза дороже стоимости, за которую горсовет продал частникам помещения, отметили в ХАЦ.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, «Укрспецпоставка-М» - это фирма из окружения депутата Харьковского горсовета и директора КП «Харьковспецстрой» Богдана Долины. Владельцем фирмы является Наталья Аверьянова, а руководителем - Игорь Сидельников. До своего назначения в КП, Богдан Долина раз был владельцем ООО «Укрспецпоставка-М».

Харьковские правоохранители подозревают руководство КП «Харьковспецстрой» в закупке у ООО «Укрспецпоставка-М» по завышенным ценам строительных материалов и изготовлении проектно-сметной документации.

Самое большое помещение (подвал) в ноябре площадью 257,7 кв.м. по ул. Золочевский, 21 за 547,6 тыс. приобрел ФЛП Ноздрачев Артем Николаевич. Стоимость 1 кв.м. составила 2124,8 грн. Артем Ноздрачев является известным футбольным судьей.

Это помещение по ул. Золочевский, 21 Артем Ноздрачев в января 2018 года получил в аренду на 2 года 11 месяцев.

Помещение площадью 104,5 кв.м. по ул. Сумской, 126 приобрело ЗАО «Меридиан» по 446,04 тыс.грн. Стоимость 1 кв.м. составила 4268,3 грн. Рядом продается помещение площадью 81 кв.м. по 24890 грн. за 1 кв.м. То есть, почти в 6 раз дороже стоимости, за которую горсовет продал частникам помещения, отметили активисты ХАЦ.

Конечными бенефициарными владельцами ЗАО «Меридиан» являются Игорь Веприк и Александр Федоненко.