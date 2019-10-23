Инкубатор: разновидности, особенности выбора®

Разведение птицы является достаточно прибыльным заработком. Кроме того, экологически чистые яйца, курятину или индюшатину можно производить для собственных нужд.

Сегодня для высиживания яиц не обязательно иметь ненадежную курицу-несушку, которая может в любой момент бросить потомство. Чтобы получить любое количество птицы круглый год нужно просто купить инкубатор – специальное устройство для искусственного выведения птенцов.

Назначение, классификация

Главной задачей инкубатора является создание определенного микроклимата, при котором происходит правильный процесс развития зародыша птицы. Важное условие - поддержание постоянного и равномерного температурного режима, влажности воздуха, иначе вся кладка просто погибнет.

По назначению и количеству кладки инкубаторы делятся на три класса:

бытовые (30-240 яиц);

профессиональные (500-1000 яиц);

промышленные (1000-3000 яиц).

Первые подойдут для небольших частных усадеб, мелких фермеров или домашних птицеводов-любителей, вторые и третьи рассчитаны на использование в крупных агрохозяйствах, на птицефабриках, где происходит непрерывный процесс вывода птенцов. При необходимости можно купить инкубаторы даже до 20 яиц – для домашнего хозяйства.

Инкубаторы бывают универсальными, т.е. для яиц любой домашней птицы: кур, гусей, индюков, перепелок, фазанов и т.д., а также специализированными – рассчитанные на яйца только одного вида.

Технические особенности

Современные бытовые модели достаточно легкие, компактные, мобильные. Управление устройством интуитивно понятное, не требует особых знаний. Питание происходит от обычной электросети 220 В.

Правильный микроклимат поддерживается системой, которая:

регулирует температурный режим и уровень влажности;

подает сигнал о необходимости переворота яиц (в ручных моделях);

выполняет переворот сама (в автоматических моделях);

осуществляет вентиляцию, прочее.

Для отслеживания процесса инкубации устройства оснащаются смотровыми окошками.

При выборе техники обращают внимание на следующие характеристики:

тип переворота - ручной, механический, автоматический;

нагреватель – ламповый, ТЭН;

класс устройства – бытовой, профессиональный, промышленный;

терморегулятор – аналоговый, цифровой;

воздухообмен – принудительный, естественный;

материал корпуса;

дополнительная функциональность.

Преимуществом инкубатора с ручным переворотом является простота управления, надежность работы, низкая цена. Однако выбор такого прибора потребует больше усилий со стороны обслуживающего персонала. Для переворачивания каждого яйца необходимо открывать камеру 4-6 раз в сутки, что отрицательно сказывается на микроклимате. Кроме того, есть опасность нарушения стерильности: вредные микробы могут замедлить развитие птенцов.

Можно купить инкубатор с механическим переворотом, он обойдется немного дороже ручного, но требует меньше вмешательства в процесс. Переворачивание всех яиц происходит одновременно, а значит, микроклимат не нарушается.

Вариант автоматического переворота абсолютно не требует вмешательства человека, поддержание в норме нужных параметров еще более надежное, но такое устройство стоит намного дороже.

Равномерное нагревание воздуха обеспечивается лампой накаливания или ТЭНом. Преимущество последнего в более экономном потреблении энергии, большей излучающей поверхности, недостатки – высокая цена и опасность возникновения тепловой инерции, которая может вызвать перегрев кладки.

От терморегулятора зависит точность соблюдения температурного режима инкубатора. Аналоговый вариант требует ручной настройки, что дает большую погрешность, но спасает при перепадах напряжения. Цифровой регулятор более точный, осуществляет контроль влажности, оснащен дисплеем. К его недостаткам можно отнести высокую цену и зависимость от перепадов напряжения в сети.

Поддержание нужного воздухообмена происходит двумя путями: естественным - с помощью отверстий или принудительным – с помощью вентиляторов.

Некоторые современные модели оснащены дополнительным функционалом:

дисплеем для отображения параметров микроклимата;

автоматическим отключением прибора при перегреве;

звуковыми сигналами о неполадках в системе;

возможностью подключения к автомобильному аккумулятору при внезапном отключении электричества;

специальными подставками и поддонами.

При покупке инкубатора нужно обращать внимание на материал изготовления. Он не должен поглощать запахи и влагу, должен быть несложным в уходе. Достаточно популярными являются изделия из пенопласта. Это легкий, недорогой, хорошо сохраняющий тепло стройматериал, однако крошится, впитывает запахи. Другие варианты: комбинация пластика и пенопласта или просто пластик.

Благодаря огромному ассортименту, широте ценового сегмента каждый может выбрать и купить инкубатор наиболее подходящий по техническим возможностям и стоимости.

Источник - маркетплейс Zakupka.com