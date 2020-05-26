Как правильно погасить микрозайм, чтобы не испортить кредитную историю и не возникло проблем?®

Точно собрались брать микрозайм?

Если да — обязательно знать правила его погашения, и соблюдать их. С их помощью вы избежите распространенных проблем, которые могут возникать у легкомысленных клиентов, которые сначала берут деньги на карту, а потом начинают думать, как его вернуть. Кстати, именно из-за таких пользователей и возникают пугающие отзывы о том, что кредиторы (не только МФО, но и банки) мешают должникам жить.

Способы погашения

Сначала надо узнать, какими способами МФО позволяет погашать задолженность по кредиту онлайн в Украине. Список вариантов в большинстве компаний примерно одинаковый:

В личном кабинете на сайте, со своей карты. Тут все максимально просто: заходим в свой ЛК на сайте МФО, и ищем там кнопку «Вернуть» или «Погасить» (или как-то по-другому, но с таким же смыслом). Вводить данные для отправки денег обычно не надо, они заполнятся автоматически.

Переводом в кассе банка. Отправить можно из любой кассы. Реквизиты — смотрим в личном кабинете или в кредитном договоре, или уточняем у менеджера, позвонив ему.

Переводом с терминала. То же самое: ищем реквизиты, и отправляем на них.

Если у МФО есть реальные отделения в вашем городе — можно занести наличные туда. Также некоторые компании позволяют возвращать деньги в кредит и электронными переводами.

Общие правила

Что надо учитывать:

Каждый способ погашения имеет свою комиссию и свой срок завершения. Поэтому отправлять деньги нужно заранее (не в последний рабочий час последнего дня действия договора!), и с учетом комиссии. Переводы с карты обычно приходят в течение нескольких минут, в банках и в терминалах — могут идти 1-3 рабочих дня. Комиссии могут составлять 1-5% от суммы.

Учтите, что при переводе в банковской кассе и в терминале деньги «идут» только в рабочие дни. Поэтому если вы отправляете их в пятницу вечером — в МФО они могут дойти только в понедельник утром (а может и позже). Поэтому если дата окончания договора припадает на пятницу или на выходные — погашать микрозайм желательно в середине недели.

После отправки денег сохраните чек (если отправляли через терминал или в кассе банка) — на всякий случай.

Проверьте личный кабинет. Статус микрозайма должен смениться на «Закрыт» (или «Погашен», или что-то другое с таким же смыслом). Произойти это может не сразу после оплаты, особенно если деньги вы отправляли в кассе бака.

Даже если вы на 100% уверены, что у вас будут деньги для погашения кредита — при его оформлении лучше выбирайте срок хотя бы на 1-2 дня больше. Если возникнет непредвиденная ситуация (зарплату задержат, например) — будет запас времени.

Для надежности можете позвонить в МФО, и уточнить у менеджера, все ли в порядке с вашим займом. Сделать это можно, даже если статус в ЛК еще не поменялся — на всякий случай.