"Массандру" продали почти за $73 млн: контроль над винзаводом получил друг Путина

Дочерняя компания банка «Россия» «Южный проект» купила 100% акций крупнейшего винодельческого предприятия в оккупированном Россией Крыму – завод “Массандра”, сообщается на российском сайте проведения аукционов.

Оккупационные власти продали "Массандру" за 5,327 миллиарда рублей (почти 73 миллиона долларов) при стартовой цене 5,3 миллиарда рублей.

Компания «Южный проект» на 99,9% принадлежит акционерному банку «Россия», крупнейшим акционером которого является один из его учредителей и друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Еще три года назад «Южный проект» купил завод шампанских вин «Новый Свет» в оккупированном Крыму за 1,5 миллиарда рублей.

“Массандре” принадлежат 11 тысяч гектар земель на юге Крыма, только 4 из которых заняты под виноградники. Сельхоз угодья «Массандры» сегодня стоят около 38 тысяч гривень за гектар. Участки под жилую застройку в том же районе стоят до 150 тысяч гривень за сотку.

Кроме того, в подвалах «Массандры» огромная коллекция вин — более одного миллиона бутылок, среди которых четыре бутылки старейшего хереса 1775 года стоимостью более 40 миллионов долларов за бутылку. До оккупации таких бутылок было 5, но одну открыли для Путина. Вино за 40 миллионов долларов списали по цене 17 гривень.

Компания "Массандра" - крупнейший производитель вина в Крыму. После аннексии полуострова Россией в 2014 году оккупационная администрация передала "Массандру" в управление делами президента Российской Федерации.