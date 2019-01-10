От крупного бизнеса Харьковщины в местный бюджет поступило 1,7 млрд грн

Для решения ключевых проблем развития Харькова как одного из крупнейших городов Украины и достижения харьковчанами европейского уровня жизни крайне необходимы стабильные значительные поступления в местный бюджет.

За период с января по декабрь 2018 года местный бюджет получил от плательщиков, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, 1 млрд. 717 млн. грн., что на 161 млн. грн. или на 10,4%, больше поступлений 2017 года, передает пресс-служба налоговиков.

Как сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко, основными источниками поступлений в местный бюджет стали:

налог на доходы физических лиц – 1 105 млн. грн., что на 158 млн. грн., или на 16,7%, больше поступлений 2017 года;

земельный налог - 288 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий (в части, которая платится в местный бюджет) - 165 млн. грн., что на 17,6 млн. грн., или на 11,9%, больше поступлений 2017 года;

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 93,3 млн. грн., что на 4,1 млн. грн., или на 4,6%, больше поступлений 2017 года;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 25,7 млн. грн., что на 7,2 млн. грн., или на 38,7%, больше поступлений 2017 года.

В частности, в декабре 2018 года в местный бюджет было уплачено 163,5 млн. грн. платежей, что на 21,2 млн. грн., или на 14,9% превышает уплату декабря прошлого года.

Так, в декабре в местный бюджет было уплачено 122,7 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 4,1 млн. грн. налога на прибыль, 25,2 млн. грн. земельного налога, 9,5 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и прочее.