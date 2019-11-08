Полиграфия для малого бизнеса: что нужно заказывать®

Открыть свой маленький бизнес мечтают многие из нас. Но это достаточно трудный процесс, требующий больших затрат времени и денег. Также не стоит забывать о важной составляющей любого начинающего проекта — рекламе. Как проявить себя на рынке, повысить узнаваемость и привлечь клиентов с помощью полиграфии, читайте в нашей статье.
Для формирования делового имиджа и нарабатывания полезных контактов полезно сделать себе визитки. Благодаря этому виду полиграфии можно оставить всю необходимую информацию или обменяться ею с потенциальными поставщиками или клиентами. Что должно быть указано на визитной карточке:
Имя и фамилия.
Должность.
Название компании.
Номер телефона.
Электронный адрес.
Юридический адрес.
При желании, на обороте можно добавить QR-код для быстрого сканирования контактных данных в смартфон.
Визитки можно выполнить как в классическом минималистическом стиле, так и оформить оригинально. В последнее время стали популярны так называемые полезные визитки. Например, заказать календари, игрушечные фигурки, с использованием текстильных или растительных материалов.
Открывая свой офис или точку продаж можно привлечь новых клиентов с помощью флаера со скидкой или листовки. Этот проверенный маркетинговый инструмент стоит применять придерживаясь таких правил:
Раздаточные материалы должны быть яркими и красочными.
Можно смело экспериментировать с формой и форматом.
Для первого раза лучше брать стандартные еврофлаеры небольшого формата (210х100мм.).
Не перегружайте информацией — пишите только самое основное.
Информация должна восприниматься четко, понятно и недвусмысленно.
Размещайте только основной и самый популярный ассортимент продукции.
Для большей узнаваемости и продвижения бренда необходима фирменная упаковка. Для ее создания можно использовать такие материалы:
Крафт.
Мелованная бумага.
Микрогофрокартон.
Полимер.
Металл.
Дерево.
Также учтите, что в большинстве случаев этикетка — это первое, на что обращают внимание покупатели. Согласно исследованиям, красиво оформленный товар пользуется почти в два раза большим спросом у потребителей. Что должно обязательно быть указано на этикетке:
Наименование товара.
Состав.
Срок годности.
Условия хранения.
Данные производителя, импортера и контакты.
Мощным инструментом являются скидочные карты или купоны. В погоне за экономией и выгодой клиенты часто используют предложения на выгодных для них условиях, с удовольствием возвращаясь за повторной покупкой. Дополнительно купоны можно размещать на специальных сайтах-агрегаторах — это поможет привлечь новых клиентов.
Придерживаясь данных советов по подбору и заказу полиграфии ваш бизнес будет успешным и рентабельным. Желаем удачи!