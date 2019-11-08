Полиграфия для малого бизнеса: что нужно заказывать®

08 ноября 2019 г. 12:17
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Открыть свой маленький бизнес мечтают многие из нас. Но это достаточно трудный процесс, требующий больших затрат времени и денег. Также не стоит забывать о важной составляющей любого начинающего проекта — рекламе. Как проявить себя на рынке, повысить узнаваемость и привлечь клиентов с помощью полиграфии, читайте в нашей статье. 

Визитки

Для формирования делового имиджа и нарабатывания полезных контактов полезно сделать себе визитки. Благодаря этому виду полиграфии можно оставить всю необходимую информацию или обменяться ею с потенциальными поставщиками или клиентами. Что должно быть указано на визитной карточке:

  • Имя и фамилия.

  • Должность. 

  • Название компании. 

  • Номер телефона. 

  • Электронный адрес. 

  • Юридический адрес.

При желании, на обороте можно добавить QR-код для быстрого сканирования контактных данных в смартфон. 

Визитки можно выполнить как в классическом минималистическом стиле, так и оформить оригинально. В последнее время стали популярны так называемые полезные визитки. Например, заказать календари, игрушечные фигурки, с использованием текстильных или растительных материалов. 

Флаеры и листовки

Открывая свой офис или точку продаж можно привлечь новых клиентов с помощью флаера со скидкой или листовки. Этот проверенный маркетинговый инструмент стоит применять придерживаясь таких правил:

  • Раздаточные материалы должны быть яркими и красочными. 

  • Можно смело экспериментировать с формой и форматом. 

  • Для первого раза лучше брать стандартные еврофлаеры небольшого формата (210х100мм.). 

  • Не перегружайте информацией — пишите только самое основное. 

  • Информация должна восприниматься четко, понятно и недвусмысленно. 

  • Размещайте только основной и самый популярный ассортимент продукции. 

Фирменная упаковка

Для большей узнаваемости и продвижения бренда необходима фирменная упаковка. Для ее создания можно использовать такие материалы:

  • Крафт.

  • Мелованная бумага.

  • Микрогофрокартон.

  • Полимер.

  • Металл.

  • Дерево.

Также учтите, что в большинстве случаев этикетка — это первое, на что обращают внимание покупатели. Согласно исследованиям, красиво оформленный товар пользуется почти в два раза большим спросом у потребителей. Что должно обязательно быть указано на этикетке: 

  • Наименование товара. 

  • Состав. 

  • Срок годности. 

  • Условия хранения.

  • Данные производителя, импортера и контакты.  

Скидочные купоны

Мощным инструментом являются скидочные карты или купоны. В погоне за экономией и выгодой клиенты часто используют предложения на выгодных для них условиях, с удовольствием возвращаясь за повторной покупкой. Дополнительно купоны можно размещать на специальных сайтах-агрегаторах — это поможет привлечь новых клиентов.  

Придерживаясь данных советов по подбору и заказу полиграфии ваш бизнес будет успешным и рентабельным. Желаем удачи!

 

 

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