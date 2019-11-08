Полиграфия для малого бизнеса: что нужно заказывать®

Открыть свой маленький бизнес мечтают многие из нас. Но это достаточно трудный процесс, требующий больших затрат времени и денег. Также не стоит забывать о важной составляющей любого начинающего проекта — рекламе. Как проявить себя на рынке, повысить узнаваемость и привлечь клиентов с помощью полиграфии, читайте в нашей статье.

Визитки

Для формирования делового имиджа и нарабатывания полезных контактов полезно сделать себе визитки. Благодаря этому виду полиграфии можно оставить всю необходимую информацию или обменяться ею с потенциальными поставщиками или клиентами. Что должно быть указано на визитной карточке:

Имя и фамилия.

Должность.

Название компании.

Номер телефона.

Электронный адрес.

Юридический адрес.

При желании, на обороте можно добавить QR-код для быстрого сканирования контактных данных в смартфон.

Визитки можно выполнить как в классическом минималистическом стиле, так и оформить оригинально. В последнее время стали популярны так называемые полезные визитки. Например, заказать календари, игрушечные фигурки, с использованием текстильных или растительных материалов.

Флаеры и листовки

Открывая свой офис или точку продаж можно привлечь новых клиентов с помощью флаера со скидкой или листовки. Этот проверенный маркетинговый инструмент стоит применять придерживаясь таких правил:

Раздаточные материалы должны быть яркими и красочными.

Можно смело экспериментировать с формой и форматом.

Для первого раза лучше брать стандартные еврофлаеры небольшого формата (210х100мм.).

Не перегружайте информацией — пишите только самое основное.

Информация должна восприниматься четко, понятно и недвусмысленно.

Размещайте только основной и самый популярный ассортимент продукции.

Фирменная упаковка

Для большей узнаваемости и продвижения бренда необходима фирменная упаковка. Для ее создания можно использовать такие материалы:

Крафт.

Мелованная бумага.

Микрогофрокартон.

Полимер.

Металл.

Дерево.

Также учтите, что в большинстве случаев этикетка — это первое, на что обращают внимание покупатели. Согласно исследованиям, красиво оформленный товар пользуется почти в два раза большим спросом у потребителей. Что должно обязательно быть указано на этикетке:

Наименование товара.

Состав.

Срок годности.

Условия хранения.

Данные производителя, импортера и контакты.

Скидочные купоны

Мощным инструментом являются скидочные карты или купоны. В погоне за экономией и выгодой клиенты часто используют предложения на выгодных для них условиях, с удовольствием возвращаясь за повторной покупкой. Дополнительно купоны можно размещать на специальных сайтах-агрегаторах — это поможет привлечь новых клиентов.

Придерживаясь данных советов по подбору и заказу полиграфии ваш бизнес будет успешным и рентабельным. Желаем удачи!