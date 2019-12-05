Рада ратифицировала соглашение о строительстве харьковского метро

Сегодня, 5 декабря, Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена" (проект "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

За документ проголосовали 337 парламентариев.

Так, закон о ратификации является формой предоставления Украине согласия на обязательность выполнения положения этой финансовой сделки. Так, статьей 12.5 соглашения определено, что оно вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.

В пояснительной записке указано, что реализация проекта "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков" будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа составляет 160 млн евро; ставка процентов - Euribor + спрэд; количество траншей - 20; минимальная сумма транша - 5 млн евро.

Отмечается, что общий период погашения займа - 25 лет, включая льготный период - 4 года. При этом первая дата погашения займа - 20.04.2022, а последняя дата погашения займа - 20.10.2042.

В частности, заем будет погашаться полугодовыми платежами; комиссия за резервирование средств не взимается.