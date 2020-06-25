Растрата на “Электротяжмаше”: директор завода попросил ФГИ временно отстранить его от работы на время расследования

Виктор Бусько, временно исполняющий обязанности генерального директора ГП “Электротяжмаш”, 22 июня направил в Фонд государственного имущества заявление с просьбой о своем временном отстранении с занимаемой должности - для обеспечения непредвзятости правоохранительных и судебных органов в рамках расследования, проводимого на предприятии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Электротяжмаш”.

Обязанности в. о. генерального директора Бусько попросил возложить на директора по стратегии и маркетингу «Электротяжмаша» Бунеску Алексея Викторовича. Такое решение главы «Электротяжмаша» призвано обеспечить объективность расследования, проводимого.

«Прошу Вас временно отстранить меня от занимаемой должности - на период расследования, для объективности его проведения. И временно возложить обязанности в. о. генерального директора на Бунеску Алексея Викторовича - директора по стратегии и маркетинга», - говорится в заявлении Бусько, направленном председателю Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, как сообщалось, в рамках расследования прокуратуры 16 июня на предприятии прошли обыски с изъятием документов. Поводом для начала расследования стал договор, который был заключен в 2016 году экс-менеджментом компании.

Действие соответствующего контракта дважды становилось предметом расследования правоохранительных органов, однако дело не доходило до суда, отметили на предприятии.

«Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию «Электротяжмаша», что позволит предприятию получить дополнительную прибыль. Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп», - говорится в сообщении.

«Отстранение руководителя на время расследования правоохранительных органов - это общемировая практика. Я принял такое решение, чтобы гарантировать беспристрастность в проведении расследования, обеспечить условия для сотрудничества со следствием со стороны компании и объективную оценку нашей работы в суде. Когда необоснованность предъявленных обвинений будет доказана, я вернусь к работе», - прокомментировал в. о. Генерального директора Виктор Бусько.

«Руководство «Электротяжмаша» сотрудничает со следствием, чтобы как можно скорее доказать необоснованность предъявленных обвинений и продолжить работу предприятия в штатном режиме», - добавили в пресс-службе предприятия.