Стало известно, сколько харьковское бизнесмены уплатили налогов в прошлом году

На протяжении 2017 года от плательщиков, которые находятся на налоговом учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, поступило в государственный бюджет 18 млрд. грн.

Как сообщила и.о. начальника Харьковского управления Татьяна Самойленко, уровень поступлений предыдущего года превышен на 1 млрд. грн., или на 6,2%.

Проведенный анализ поступлений от крупных плательщиков в государственный бюджет показал, что в 2017 году наибольший прирост платежей к 2016 году достигнут по таким платежам, как:

акцизный налог с произведенных в Украине товаров на 2 млрд. грн. (+ 20,5%),

налог на добавленную стоимость - на 1,1 млрд. грн. (+37%),

налог на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный

бюджет) - на 44 млн. грн. (+20,2%).

Только в течение декабря 2017 года Харьковским управлением собрано в государственный бюджет более 1,5 млрд. грн., что на 61 млн. грн., или на 4,2% превышает показатель декабря предыдущего года. Достигнуто увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость на 148 млн. грн., или на 59%, акцизному налогу с произведенных в Украине товаров - на 67 млн. грн., или на 7%, налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет) - на 6,7 млн. грн., или на 30%.