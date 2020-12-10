Суд временно приостановил деятельность харьковского коксового завода

10 декабря 2020 г. 11:00
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Харьковский окружной административный суд временно приостановил деятельность коксового завода, известного жителям города как «коксохим».

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Как указывается, Госэкоинспекция неоднократно информировала общественность по установленным фактам нарушения требований природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ».

"И по состоянию на сегодня уже есть результаты. Так, 7 декабря 2020 Харьковским окружным административным судом было вынесено решение о  применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля).

Суд постановил временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы до получения предприятием разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, накануне в Харькове прошла акция против загрязнения воздуха Харьковским коксовым заводом. 

Также ранее в полиции было открыто уголовное производство по статье "Загрязнение атмосферного воздуха". Расследование  продолжается.

 

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