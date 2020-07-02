Украина пересмотрит энергетический баланс

Энергетический баланс в Украине будет пересмотрен в сторону уменьшения объемов потребления и увеличения объемов производства "Энергоатомом" на 1,5-2 МВт/час. Об этом сообщили в НКРЭКУ.

Баланс будет пересматриваться, в связи с тем, что "Энергоатом" инициировал пересмотр планов работы на осенне-зимний период. Это станет триггером, чтобы пересмотреть весь баланс, в том числе в части объемов потребления и производства гидрогенерации.

По состоянию на 24 июня, установленная мощность ОЭС Украины составляет 52 ГВт, тогда как максимальное потребление всеми категориями по состоянию на 25 июня было на уровне 16,3 ГВт. В общем объеме установленных мощностей доля атомной генерации составляла 25,72%, ТЭС – 40,6%, ТЭЦ – 11.2%, ГЭС – 8,34%, ГАЭС – 2,77% , СЭС – (8,3%)

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк во время Согласительного совета заявил, что "Энергоатом" недополучает более миллиона долларов в день.Нардеп предложил Буславец объяснить несправедливый баланс в сторону частных компаний, а не государственных.

28 апреля Минэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, согласно которому было предусмотрено общее уменьшение потребления электроэнергии на 9,5% до 138 млрд кВт/ч.