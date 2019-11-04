Украина прекратила закачку газа в хранилища и начала его отбор

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Согласно данным госкомпании, 2 ноября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа. В частности, 2 ноября было отобрано 19,4 миллиона кубометров газа при закачке 0 миллионов кубометров. Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.

Запасы газа в 21 миллиард кубометров являются рекордными для Украины за последние 10 лет. Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров.

Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

