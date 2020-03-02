В Кабмине отрицают слухи об отказе от индексации пенсий

Кабинет министров Украины запланировал индексацию пенсий на сентябрь 2020 года. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, в этом году правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер возрастет.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - отметила министр.

Она добавила, что индексации запланированы и на следующие годы. Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:

2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);

далее - от 78 лет;

еще через год - от 75 и так далее.

А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что данное пособие в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тыс. пенсионеров.