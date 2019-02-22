В Украине после выходных подешевеет евро: свежие курсы валют

22 февраля 2019 г. 20:02
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2701,7312 (22 февраля – 2700,2630) 100 EUR – 3059,7106 (22 февраля – 3065,8786)

В четверг, 21 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,02/27,05 гривни/доллар, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,65/30,68 гривни/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,00 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,66 гривни/евро.

 

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