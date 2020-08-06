В Украине впервые начнут добывать золото

06 августа 2020 г. 18:00
Источник: Обозреватель
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Госгеонедра готовит несколько золоторудных участков для выставления их на электронный аукцион. Об этом написал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опімах на своей странице в Facebook.

По словам главы Госгеонедра, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тысяч тонн. В частности, в Карпатах запасы золота достигают 55 тонн, общие прогнозные ресурсы Донбасса – 400 тонн, а прогнозные ресурсы Украинского щита - 2 400 тонн. Однако добыча золота в Украине практически не осуществляется, в частности, необходимость значительного объема инвестиций в железорудные объекты.

"Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами 30-40 тонн золота (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн.", - рассказал Опімах.

По его мнению, несмотря на рост цен на золото на мировом рынке, добыча этого металла в Украине сегодня может заинтересовать инвесторов.

"Мы постоянно работаем над увеличением инвестиционных предложений. В частности, готовим 3 месторождения с залежами руд золота для вынесения в Инвестиционный атлас недропользователя. Также недавно в Службу поступило заявление о выставлении одного участка на е-аукцион. Сейчас она находится на согласовании в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов", - сообщил Опімах.

Ранее председатель Государственной службы геологии и недр заявил, что Украина способна удовлетворить 100% потребности в топливе для АЭС за счет собственного урана.

Напомним, депутаты экологического комитета парламента высоко оценили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

Руководство Госгеонедра недавно презентовало изменения в законодательство в сфере недропользования. Работу в этом направлении поддержал также председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Міхеіл Саакашвили.

 

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