Подрыв банкомата под Харьковом: подробности от полиции

Как сообщалось, сегодня ночью под Харьковом неизвестные взорвали банкомат.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46.

В ходе осмотра происшествия полицейские установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается.

Следователи Чугуевского районного управления полиции предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

В настоящее время полиция устанавливает злоумышленников, причастных к совершению преступления.