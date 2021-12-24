В центре Харькова — авария на трубопроводе, без тепла остались жители 42 домов

В центре Харькова произошла авария на теплопроводе, которую сейчас устраняют коммунальщики «ХТС».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, авария на подающем трубопроводе произошла сегодня, 24 декабря, в районе ул. Каразина, 4.

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что для устранения дефекта был отключен магистральный трубопровод. В зону отключения попали 42 жилых дома в Киевском районе города.



Планируется, что после проведения ремонтных работ услуга теплоснабжения будет возобновлена с 20:00.