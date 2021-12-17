Смертельное ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: подано новое заявление о преступлении

В ходе расследования дела о смертельном ДТП на проспекте Гагарина с Infiniti установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения 16-летним Николаем Харьковским уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами.

Об этом сообщает юридическая компания «Миллер».

Адвокатами в Харьковскую областную прокуратуру направлено заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст. 289 УК Украины.

В компании заявили, что на сегодняшний день следствием получены выводы ключевых экспертиз по делу. В частности, это: психиатрическая экспертиза: комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза.

Также получили результаты экспертизы технического состояния автомобиля.

По результатам проведенного исследования технического состояния транспортного средства Infiniti экспертами констатирован факт исправности на момент ДТП. Технических неисправностей, которые могли привести к возникновению транспортного происшествия, не было.

Напомним, смертельная авария в Харькове произошла вечером 26 октября по проспекту Гагарина. 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti ( два молодых человека 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

27 октября водителю Infiniti сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины ( нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Киевский райсуд Харькова арестовал его на два месяца без возможности внесения залога.

Начальник отдела следственного управления областной полиции Александр Умников заявил, что подросток ездил без водительских прав. В сентябре его уже останавливали и штрафовали за отсутствие прав. Также он получил условное наказание по делу о стрельбе в супермаркете.

Источник: Новое Время