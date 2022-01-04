В горсовете прокомментировали обрушение здания на проспекте Гагарина

Это не жилой дом, а офисные помещения бывшего завода «Авторучка», находящиеся на частной территории, сообщил руководитель Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета.

Пострадавших, по словам собственника помещений, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалившимся зданием строительства.

Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы).

Как уточнили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, пострадавших нет. По данным полиции, в доме располагались офисные помещения, но здание готовилось под снос и не использовалось.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Обстоятельства устанавливаются.



