В Харьковской области горел дом: погиб мужчина

В Купянском районе в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 декабря в 11:14 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Приколотное, где на ул. Шевченко 42 горел частный жилой дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что в комнате дома горят домашние вещи на площади 20 кв.м.

Во время пожаротушения в эпицентре пожара спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины — владельца дома.

В 12.10 пожар локализовали, в 14.30 ликвидировали.

Причиной пожара, по данным ГСЧС, является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.