В Харьковской области задержали рецидивиста, который напал с топором на двух женщин

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который напал с топором на двух женщин.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Департамента уголовного розыска.

К правоохранителям в Харьковской области обратилась женщина, которая заявила, что неизвестный мужчина проник в ее дом, после чего топором причинил телесные повреждения ей и матери.

Как оказалось, злоумышленник, отжав замок входной двери, проник в дом, увидел на диване 84-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов топором по голове. Услышав шум, он зашел в другую комнату, где находилась дочь потерпевшей. Ей он также нанес удар топором по голове, потерпевшая начала сопротивляться, отняла у него орудие преступления и вытолкала из дома. Злоумышленник похитил со двора тачку и с места совершения преступления скрылся.

Сотрудники полиции в Харьковской области оперативно раскрыли преступление «по горячим следам».

К этому времени известно, что мужчина ранее неоднократно был судим. Сам задержанный в совершенном нападении признается, ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть неоконченное покушение на убийство.