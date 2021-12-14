В Сумской области двое детей угнали у родителей машину и отправились в Харьков

Трое суток находили в розыске двое детей, 10-ти 15-летний братья . В пятницу 10 декабря в дежурную часть отделения полиции города Тростянец поступило сообщение от местной женщины о том, что ночью ушли из дома и не вернулись ее приемные сыновья. Также из гаража заявительницы пропал автомобиль Ford Focus.

В течение трех суток сотрудники полиции вели поиски несовершеннолетних: опрашивали друзей и знакомых ребят, проверяли места, где они могли находиться и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Сегодня в Харьковской области в районе Богодухова ювенальные полицейские совместно с работниками управления уголовного розыска заметили автомобиль, пропавший в тот день вместе с ребятами. Машина была брошена в поле.

Через несколько часов в ходе совместных розыскных мероприятий с участием сотрудников Сумской и Харьковской полиции, а также волонтеров поисково-спасательного отряда «Милена», братьев нашли в Харькове, на входе в метро на ж/д вокзале.

Ребята рассказали полицейским, что две ночи они спали в машине, а вчера напросились переночевать к незнакомым людям.

Дети сбежали из дома после семейной ссоры и, кроме автомобиля, прихватили с собой деньги и банковские карты. Старший брат впервые сидел за рулем, а водить машину учился по видео из интернета.