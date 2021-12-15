Год без Кернеса: как харьковчане почтили память мэра

Около сотни припаркованных дорогих автомобилей, тысячи красных роз, десятки топ-чиновников в черном. На 2-м городском кладбище прошли памятные мероприятия к годовщине Геннадия Кернеса.

О его смерти 17 декабря сообщил его друг, российский олигарх Павел Фукс в соцсетях. Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике «Шарите», где с сентября 2020 проходил лечение от коронавируса и его осложнений.

Кернесу был 61 год, в 2020 году его избрали мэром Харькова уже в третий раз. Причем к моменту голосования Кернеса уже госпитализировали, он находился в тяжелом состоянии, с избирателями не общались.

Чартерным рейсом тело Кернеса привезли в Харьков, где прошли помпезные похороны. Прощание проходило в ХНАТОБе, куда стояла многочасовая очередь из харьковчан, на панихиду приехали десятки ВИПов.

Сегодня количество скорбящих значительно уменьшилось. На кладбище приехали оба сына Кернеса с семьями, пасынок Родион с матерью Оксаной Гайсинской – именно они унаследовали большую часть имущества, фирмы, городскую недвижимость, знаменитый «Националь» – и самая маленькая дочь с матерью.

На могилу бывшего мэра приехали почти все чиновники горсовета и руководители коммунальных предприятий, которые действовали, так и работавшие вместе с Кернесом. Руководители учреждений и бывшие нардепы. Среди действующих – только Дмитрий Шенцев, из обладминистрации приехал Михаил Черняк. Михаил Добкин, сражавшийся за наследство Кернеса на выборах, на официальные торжества не приехал.

Мероприятия продолжались около получаса, ни речей, ни молебна, несмотря на присутствие священников Московского патриархата, на могиле не было.

Памятник Геннадию Кернесу также пока не установлен, хотя в горсовете уже презентовать его проект авторства скульптора Александра Ридного.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Я очень хочу, чтоб этот памятник, и я разговаривал с Ридным, и мы были в мастерской, и живо это обсуждали, эту тему, я очень хочу, чтобы памятник передавал стиль жизни и ритм, каким жил Кернес.

Памятник на могиле Кернеса планируется установить ко дню рождения бывшего мэра, это 27 июня. Но только в том случае, если в конечном виде он удовлетворит семью и близких Кернеса.

Что касается дальнейшего чествования, то в горсовете просят не спешить.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Пройдет время, улягутся полностью эмоции, и харьковчане — как скажут харьковчане. Скажут — проспект, будет проспект, скажут — метро, будет метро.

Как чествовать Кернеса, в мэрии планируют выяснять путем опросов среди горожан.