Гасіння пожеж та розбирання завалів: відео з місць влучань ракет у Харкові

Рятувальники на місцях влучань ліквідували декілька осередків пожеж, зокрема у двоповерховій будівлі на площі 100 кв. метрів. Евакуювали 8 людей та надали домедичну допомогу постраждалим.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, кількість постраждалих вже зросла до 21: серед них двоє хлопців 16 та 14 років і радник з безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії. Девʼятеро постраждалих отримали допомогу на місці.

За даними правоохоронців, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території з Бєлгородської області рф. У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та приватні автівки.





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