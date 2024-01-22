Харківська поліція затримала чоловіка, який підірвав у магазині страйкбольну гранату

21 січня близько 18:00 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від продавця магазину в Новобаварському районі Харкова про вибух гранати.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час перевірки встановлено, що до продавчині магазину прийшов її 32-річний співмешканець. В ході конфлікту на ґрунті ревнощів чоловік кинув у приміщення страйкбольну гранату.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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