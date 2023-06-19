На Харківщині ДПСУ завершили курс тренування

Ще одна група прикордонників здобула знання і навички в ході тренування під керівництвом досвідчених інструкторів.

Курси проходять в рамках волонтерської ініціативи Trident Defense Initiative (TDI), яка була заснована незабаром після нападу рф на Україну. Команда інструкторів за власної ініціативи долучилась до навчань українських воїнів та ділиться тими уміннями і знанням, які були набуті під час участі у бойових діях.

Очолює організацію колишній рядовий одного з батальйонів Королівського полку Великої Британії Деніел Рідлі. На момент широкомасштабного вторгнення він перебував у відпустці та опинився в окупованій росіянами Бучі, де надавав допомогу місцевим й навчав людей навичкам домедичної допомоги.

Загалом заняття в тренувальному таборі проходять за кількома напрямками – тактична медицина, тактика ведення бою в польових умовах та населених пунктах.

На заняттях для бойових медиків військових навчають рятувати людей в умовах, наближених до бойових, а саме – надавати допомогу за міжнародним протоколом MARCH.

У навчальній точці, розташованій на відкритій місцевості, групи відпрацьовують патрулювання «ділянки відповідальності», маневреність та знищення вогневої точки противника.

Не менш важливим є відпрацювання правильних дій під час боїв у населених пунктах. Зокрема правильне застосування штурмових підрозділів, озброєння і військової техніки як під час штурму, так і при прориві укріпленого району оборони противника, практика ближнього бою, «зачищення» будівлі у складі штурмових груп тощо.

Загальним для всіх напрямків підготовки є курс поводження зі зброєю, флангові маневри, переміщення під вогнем, дії при виявленні ворожих БПЛА, під час артилерійського вогню, комунікація всередині груп та підрозділів.

Окремим пунктом навчань, які інструктори відпрацьовують з бійцями до автоматизму, є вивчення дій під час захоплення військовополонених: дотримання Женевської конвенції, правила комунікації з полоненими, організація власної безпеки тощо.

В рамках ініціативи TDI, окрім іноземних, проводять заняття й українські інструктори з проєкту Victory Drones. Зокрема діляться власними навичками та вміннями, здобутими безпосередньо в умовах протистояння російській агресії проти України.

Загалом з початку цього року в рамках волонтерської ініціативи Trident Defense Initiative навчання пройшли не тільки сотні прикордонників, а й багато підрозділів Сил безпеки та оборони України. І головне, за результатами здобутих знань та вмінь бійці отримують не лише сертифікати про проходження курсів допідготовки за відповідними напрямами, а й такі необхідні знання і навички для перемоги над ворогом.

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