На Шишковке из-за неосторожности при курении в огне погиб пенсионер

В Киевском районе Харькова вечером 26 декабря произошел пожар в жилом 6-этажном доме, во время которого погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

26 декабря в 19:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке 1-м Лесопарковом 7.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что в квартире горят домашние вещи на площади 5 кв.м. В очаге пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 84-летнего мужчины.

В 19.26 пожарные локализовали пожар, в 19.39 — ликвидировали.

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.