Пожарные рукава, защитная одежда и дыхательные аппараты: спасатели получили новые комплекты оборудования

15 комплектов защитной одежды, 25 новых пожарных рукавов и 17 дыхательных аппаратов получили спасатели. Новые комплекты будут разделены между тремя подразделениями ГСЧС и уже в скором времени они смогут опробовать оборудование в деле. Начальник ГСЧС Александр Волобуев говорит: эти аппараты значительно упростят работу спасателей, ведь новые комплекты компактнее и легче.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области

Більш ефективно і прибуття більш оперативне, і більший запас води. Це дає нам змогу більш ефективно працювати нам по виконанню задач за призначенням.

Деньги на новое оборудование выделил областной совет. В общей сложности было потрачено 3 миллиона гривен: один миллион пятьсот тысяч потратили на закупку рукавов, костюмов и дыхательных аппаратов. Другая часть денег была потрачена на закупку топлива для пожарных автомобилей. Чиновники говорят: понимают, насколько важно для сотрудников ГСЧС иметь новое и современное оборудование. Ведь очень часто именно от качества рабочих комплектов зависит жизнь самого спасателя, а также людей, нуждающихся в помощи. Чиновники добавляют: собираются и дальше помогать службе чрезвычайных ситуаций.

Александр Скакун, исполняющий обязанности головы ХОГА

За цей рік ми змогли оновити вашу базу, але це дуже мала крапля від того, що ми повинні як влада для вас зробити. І ми в наступному році будемо заклади ще більше грошей в бюджет щоб закупати необхідне для вас обладнання.

Сами спасатели уверяют: новое оборудование им просто необходимо. Говорят, старое часто подводит во время чрезвычайных ситуаций. К примеру, старый дыхательный аппарат работает всего пол часа, а вот новый – почти два.

Андрей Дронов, зам. нач. 9-й пожарно-спасательной части Киевского района

Вона полегшує нам, вона полегшує нашу роботу і ми зможемо мобільніше та оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати людей з задимленого середовища.

Спасатели говорят: теперь смогут значительно быстрее ликвидировать пожары и спасут еще больше людей.