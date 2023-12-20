Сказ охоплює нові території Харківщини: ситуація в регіоні

Станом на 20 грудня на території Харківської області продовжується масове поширення сказу, яке охоплює нові території. За останній тиждень було зареєстровано чотири випадки сказу в трьох громадах Харківщини.

Про це повідомляє «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Два випадки сказу тварин протягом тижня були зафіксовані у населених пунктах Печенізької громади Чугуївського району (випадки сказу не реєструвались з липня 2018 року) та по одному – у Зачепилівської громаді Красноградського району (сказ не реєструвався з грудня 2020 року) та Солоніцевській громаді Харківського району (сказ не реєструвався з серпня 2018 року).

З початку грудня зареєстровано 10 випадків сказу тварин, ще по одному – у Савінській ОТГ Ізюмського району, Сахновщинській Красноградського району, Шевченківській ОТГ Куп’янського району, Зміївській та Слобожанській ОТГ Чугуївського району та Харкові.

«З початку року вже зареєстровано 107 випадків сказу у тварин, провідну роль у епізоотії на сьогодні, як і у попередні роки, відіграють коти (56 випадків), дещо поступаються їм собаки (30 випадків). До епізоотичного процесу залучені також сільськогосподарські тварини – 9 голів великої рогатої худоби, коза та кінь, 10 – у диких тварин (9 лисиць та куниця)», –повідомляє лабцентр.

З початку року за медичною допомогою з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, звернулись 2694 особи, що на 88% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Отримали призначення на антирабічне лікування 939 постраждалих (34,9% від тих, що звернулися за допомогою).

Фахівці нагадують, що сказ, у разі розвитку симптомів, стає невиліковним та завершується у 100% смертю хворого.

«Також потрібно обов’язково та своєчасно звертатись за медичною допомогою у випадку отримання ушкоджень від будь-якої тварини – тільки лікар може оцінити ступінь ризику та за потреби призначити профілактичні антирабічні щеплення», – зазначили в лабцентрі.

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