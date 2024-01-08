Терехов повідомив про одного постраждалого внаслідок обстрілу Харкова 8 січня

Щонайменше чотирьох ударів завдали окупанти по Харкову зранку 8 січня.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, на місці влучання виникла пожежа, одна людина зазнала поранень.

«Цього ранку ворог бив по промисловим об’єктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики», – написав Терехов.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, тип озброєння, з якого окупанти били по Харкову, встановлюється.

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